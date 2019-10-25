Osmanlı Engereği'nin yeni alt ürü keşfedildi

Türkiye ile Yunanistan'da görülen ve "Osmanlı Engereği" olarak bilinen yılanın yeni bir alt türü Antalya Geyik Dağları'nda tanımlandı. Ege Üniversitenin de aralarında bulunduğu üç üniversiteden bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar, yabancı bir bilim dergisinde de yayımlandı.

Ege, Celal Bayar ve Çanakkale Onsekiz Mart üniversitelerinden bir grup bilim insanı, Türkiye ile Yunanistan'da dağılış gösteren ve Osmanlı Engereği olarak bilinen yılan türünün yeni bir alt türünü Antalya Geyik Dağları'nda tanımladı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret eden EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dinçer Ayaz, yeni alt tür ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yürüttükleri çalışmaların bilimsel bir dergide yayımlandığını vurgulayan Prof. Dr. Ayaz, “Bu yeni tanımlanan engereği, daha önce Anadolu engereğinin bir alt türünün tanımlandığı Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinin yüksek kesimlerinde keşfettik. Antalya'nın içsu ve karasal biyoçeşitliliğinin belirlenmesine yönelik proje kapsamında tespit edilen bu yeni alt türe ülkemizin önde gelen herpetologlarından ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Varol Tok'a atfen ‘Varol'un Şeritli Engereği - Montivipera Xanthina Varoli' adı verildi” diye konuştu.

Dünyada yaklaşık 4 bin yılan türünün yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Ayaz, Türkiye'de ise çoğu zehirsiz 60'a yakın yılan türünün dağılım gösterdiğine değindi. Türkiye'deki zehirli yılan türlerinin çoğunun Engerekgiller ailesine dahil olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ayaz, "Anadolu, 15'i aşkın engerek türüne ev sahipliği yapıyor. Ne yazıkki engerekler zehirli olmaları nedeniyle geçmişte olduğu gibi günümüzde de yanlış anlaşılmış türlerdendir. Bu nedenle her yıl birçok engerek kasten veya yanlışlıkla öldürülüyor. Bu takson ile birlikte Türkiye'de yaşayan endemik sürüngen taksonlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu. Zehirli olduğu için doğada insanlar tarafından kasten veya yanlışlıkla öldürülmesi nedeniyle ‘Varol'un Şeritli Engereği'nin popülasyonu gelecekte zarar görebilir. İnsanlarla ortak bir besini olmayan ve genellikle yakalanmaya çalışılmadığında insana zararı dokunmayan bu yeni yılanın, ülkemizin zengin biyolojik çeşitliliğine dahil olması ve gelecek nesillere aktarılmasına önem veriyoruz" dedi.

Keşfedilen türün Türkiye'nin biyoçeşitliliğine kazandırıldığını kaydeden Rektör Budak da, "Üç üniversiteden hocalarımızdan oluşan ekip önemli bir çalışmaya imza attı. Değerli hocalarımızı bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Ege Üniversitesi olarak bu çalışmaların her zaman destekçisiyiz" diye konuştu.