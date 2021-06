Otelcilerin başucu kitabı raflarda yerini aldı

27 yıldır turizm otelcilik sektöründe hizmet veren, eğitmen ve yazar Orkun Avkan, yaşanmış gerçek hayat hikayelerinden derlediği "Otel İşletmelerinde Problem Çözmenin Yolları" adlı kitabını okurlarıyla buluşturdu.

Uzun yıllardır turizm otelcilik sektöründe hizmet veren, eğitmen ve yazar Orkun Avkan, sektördeki yiyecek-içecek departmanı, ön büro, resepsiyon, satış müdürlüğü ve genel müdürlüğe uzanan serüveninden elde ettiği deneyimleri, sorunları ve çözüm önerilerini bir kitapta topladı. Orkun Avkan, bu içerikte bir kitabın ilk defa kaleme alındığını ifade ederek, "Otel İşletmelerinde Problem Çözmenin Yolları" kitabında 27 farklı başlıkta Türkiye'nin önde gelen üst düzey otel yöneticilerinin yaşadığı olayları anlattığını kaydetti.

Avkan, "Bu kitabın yayınlanması için Amerika Houston'da New York City Books adındaki yayıneviyle iletişime geçtim. Bu kitabın basımı için benzeri olup olmadığını kontrol ettiler ve bir aylık süre sonunda orijinal bir eser olduğu konusunda hemfikir oldular. Kitabın satışı Amazon.com üzerinden tüm dünyaya yapılıyor. Türkiye'de de Nirvana Yayıncılık etiketiyle satışa sunuldu. Kısa süre içinde D&R raflarında da yer alacak. Bu kitabı özellikle sektöre yeni başlayacak olan genç meslektaşlarım ve turizm otelcilik öğrencileri için kaleme aldım. Bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamadan, sorunların çözümlerini öğrenebilecekleri bir rehber kitap niteliğinde bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyorum” diye konuştu.

Yaşanmış olaylar anlatılıyor

Yazım aşaması yaklaşık bir yıl süren kitabın içeriği hakkında bilgi veren eğitmen ve yazar Orkun Avkan, şunları söyledi:

“Globalleşen dünyada problemler de farklılaşmaya başladı. Her misafirin kendine has hayat görüşü, kültürü ve talepleri olabiliyor. Kitabımda yaşanmış olaylardan yola çıkarak, 'yangın çıkınca ne yapılır?', 'misafir uyandırma servisi uyandırmadığı için uçağını kaçırırsa neler yapılabilir?', 'sağlık sorunu yaşayan hamile bir kadına nasıl yardımcı olabilirsiniz?' gibi çarpıcı içerikler bulunuyor. Bu sektörde çalışanların en iyi şekilde hizmet vermek için ne ile karşılaşabileceklerini de önceden bilmeleri lazım. Ben burada sorunların çözümü için bir anahtar sunuyorum. 27 farklı başlıkta, yaşanan olayların analizi ve çözüm yollarını anlatıyorum. Misafirlere yapılan her ek hizmet ülkemiz adına önemli bir tanıtım fırsatı da sunuyor. Bu nedenle turizm sektörü çalışanlarına da önemli sorumluluklar düşüyor.”

Yeni kitaplar yolda

Bugüne kadar 3 kitap kaleme aldığını ve bu yıl içinde 2 yeni kitabı daha okurlarıyla buluşturacağını müjdeleyen Orkun Avkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Otelcilik mesleğine gönül vermiş bir ailenin ferdiyim. Bu nedenle sektörün gelişimi için elimden gelen tüm katkıyı vermeye ve deneyimlerimi de paylaşmaya devam edeceğim. Yeni kitaplarda farklı içeriklerle okurlarımla buluşmayı sürdüreceğim. Meslek hayatım boyunca bir yandan gerekli eğitim sertifikalarını da aldım. Halen otellere farklı departmanlara yönelik eğitimler de gerçekleştiriyorum. Misafir memnuniyetini artırmanın yollarını paylaşıyorum.”