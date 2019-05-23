Otellerde bayram bereketi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili için Ege Bölgesi'ndeki otellerin yüzde 90'ının dolduğunu, vatandaşların rezervasyon için ellerini çabuk tutması gerektiğini söyledi. İşler ayrıca, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri nedeniyle rezervasyonların yüzde 75'inin erteleme ve iptalle karşı karşıya olduğunu belirtti.

ETİK Başkanı Mehmet İşler, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimleri nedeniyle rezervasyonların son durumunu ve Türk turizmini değerlendirdi. Ege'de Ramazan Bayramı tatili için yapılan rezervasyonlarla otellerin yüzde 90'ının dolduğunu kaydeden İşler, 23 Haziran İstanbul seçimlerine denk gelen rezervasyonlarda ise yüzde 75 oranında erteleme ve iptal yapıldığını ifade etti.

"Bayram bereketi"

Hükümetin, bayram tatilinin 9 gün olduğunu geçen yıllara oranla daha önce açıkladığını, bunun sektör adına son derece sevindirici olduğunu vurgulayan İşler, "Vatandaşlarımız 9 günlük tatil haberini aldıktan sonra tatil planlarını ve rezervasyonlarını önceden yapma şansına sahip oldu. Rezervasyonlarda ciddi bir artış gözlemlendi. Bu 9 günlük tatil, tam bir bayram bereketi olarak sektöre yansımaya başladı. Ege'de yüzde 90'ları aşan bir dolulukla karşı karşıyayız. Antalya'da bu oran yüzde 100'lere yaklaştı. Diyebiliriz ki Ramazan Bayramı şeker gibi bir bayram olarak turizme pozitif yansıdı. Bütün bölgeler bayrama hazır, tesislerini hazırlamış durumda" dedi.

"Vatandaşlarımız ellerini çabuk tutmalı"

Sadece bayram tatili için değil, yaz ayları için de otellerin şimdiden dolmaya başladığını belirten İşler, "Bu yıl yabancı talebi fazla olunca iç pazara ayrılan oda sayısı düşmeye başladı. Bu da iç pazarda fiyatların artışı olarak kendini gösterdi. Vatandaşlarımız ellerini çabuk tutmalı. Temmuz ve ağustos aylarında hemen hemen yer bulamayacak gibiler. Bayramda ise doluluk zaten yüzde 90'ları geçmiş durumda. Sayılı otel odası kalmış durumda. Boş olanlar da iki hafta içerisinde dolmuş olacaktır" diye konuştu.

"İptalden çok tarih değişikliği var"

23 Haziran itibariyle yapılan rezervasyonların yüzde 75'e yakınının iptal ve tarih değiştirme ile karşı karşıya olduğu bilgisini veren İşler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul seçimlerine ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz. Biz Egeli turizmciler olarak herhangi bir partinin menfaatine olsun diye değil, iki başat ögeyi önümüze alarak karar verdik ve rezervasyonların iptali veya değişikliğine destek verdik. Katılımcı ve çoğulcu olmak adına, İstanbul'un değerli seçmenlerinin hangi partiye oy verirse versin demokrasi özgürlüğünü desteklemek adına verdiğimiz bir karardır. Biz otelciler hem yasaya uygunluğu açısından hem de hem de çoğulcu demokrasiyi desteklemek ve sandığa yansıması açısından kararı destekledik. Tarih değişikliğinin yüzdesel oranı, iptal oranına göre daha fazla."

"2019 tüm zamanların en iyi yılı olacak"

İşler, Türk turizminin 2019 yılında önemli bir ivme kazanacağını dile getirerek, "2019 yılı, turizm açısından tüm zamanların en iyi yılı olacak. 2019 yılında, 2023 yılının hedefleri olan 50 milyon turist ve 50 milyar dolar hedefini yakalayacağız gibi görünüyor. Turizm, istidam ve yerinde hizmet maksadında döviz getirici sektör olarak lider pozisyonuna geçmiş durumda. 2023'teki hedefimiz ise 70 milyon turist ve 70 milyar dolar olacaktır. Türk turizmi sağlam adımlarla gidiyor. Fakat potansiyeli bu değildir. Türk turizminin aslında çok zengin bir potansiyeli var. Bizim bu cevheri mücevhere dönüştürmemiz lazım. Hedefimiz 100 milyon turist ve 100 milyar dolardır. Bu hedef hiç de şaşılacak bir hedef değildir" dedi.