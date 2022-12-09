Otellerde yılbaşı yoğunluğu

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, otellerin şimdiden yüzde 70 doluluğa yaklaştığını belirtti.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle son yıllarda yılbaşlarını evlerinde geçiren vatandaşlar, 2023'ü otellerde karşılamak için harekete geçti. Ege Bölgesinde bulunan otellerde son günlerde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. ETİK Başkanı Mehmet İşler, rezervasyonların yüzde 70'e dayandığını ifade ederek Ege'de her bütçeye uygun tatil imkanlarının mevcut olduğunu söyledi.

"Ciddi bir taleple karşı karşıyayız"

Başkan İşler, "2 yıl süren pandemi kısıtlamalarından sonra insanlar 2022 sezonunda kendini doğaya attı. Sosyalleşmek ve doğayla birleşmek istediler. 2022'de 50 milyonu geçen turist, 45 milyar doları geçen gelirle tüm zamanların en iyi verilerine ulaştık. İnsanlar pandemi nedeniyle tatilden uzak kalmanın acısını çıkartırcasına yılbaşı organizasyonlarına da büyük ilgi gösteriyor. Yılbaşına daha zaman var ama Ege Bölgesinde tesisler yüzde 70 doluluğa dayandı. Ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Kararsız olan kesim de önümüzdeki hafta yer ayırtacaktır. Yılbaşına 2 hafta kala yüzde 100 doluluğa ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.

2 gece 3 gün yılbaşı paketi

Otellerde yılbaşı paketlerinin genellikle 2 gece 3 gün olarak satıldığını kaydeden İşler, "Misafirler spa, hamam, buhar odası, masaj ve kapalı havuz hizmetleriyle gündüz saatlerinde dinlenirken akşam da eğlenceli müzik ve etkinliklerle pandeminin acısını çıkartarak eğlenmek istiyor. Çocuk programların olduğu otellerde de herkese uygun fiyatlar mevcut. Günlük kişi başı 300 liradan başlayıp bin 500 liraya kadar giden oteller olduğu gibi konaklamalı şekilde kişi başı bin 500 liradan başlayıp 3-4 bin liraya kadar giden fiyatlar bulunuyor. Alaçatı, Çeşme, Kuşadası, Seferihisar, Ayvalık, Bozcaada bölgelerinde küçük pansiyonlarda daha uygun fiyatlarla konaklama imkanı da var. İç pazarın yanı sıra dış pazardan da ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Foça, Çeşme, Alaçatı, Ayvalık, Gümüldür, en çok tercih edilen bölgeler arasında ancak deniz kıyılarının yanı sıra günlük yılbaşı programı için şehir içindeki otelleri tercih edenler de yoğunlukta. Yılbaşına sayılı günler kala sezonun bereketinin devam ettiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.