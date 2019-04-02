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Otizm Farkındalık Günü'nde renkli etkinlikler

Her yıl 2 Nisan’da dünya genelinde düzenlenen Otizm Farkındalık Günü kapsamında, İzmir'in Konak Meydanı da renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenlediği törene çeşitli okullardan öğrenciler, eğitimciler ve aileler katıldı. Gezici Sahne'de yapılan ve otizmde farkındalık oluşturmayı hedefleyen etkinlik kapsamında Karabağlar Nene Hatun Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Ritim Grubu öğretmenleri, Aşuk ile Maşuk gösterisi, Ayşe Sevinç Solmaz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi çocukları sahne aldı. 

Gösterilerde, otizmin bir tedavisi bulunmasa da alınacak eğitimler sayesinde daha rahat bir yaşam için fırsat oluşturabileceği mesajı verildi.  

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