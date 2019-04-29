Otizmin eksiklik değil farkındalık olduğunu anlatan etkinlik

Mavi Işık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Buca'daki yenilenen hizmet binasında düzenlenen otizm farkındalık etkinliğine katılan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Otizm eksiklik değildir; farklılıktır. Bunun da en güzel örneği; 3,5 yaşındaki Mert Aktaş'ın yaptığı resim. Küçük bir dahi olan Mert, muhteşem eserleriyle hepimizi gururlandırdı" dedi.

Medical Park İzmir Hastanesi'nin de ana sponsoru olduğu etkinlikte, Mavi Işık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin Buca'daki yenilenen hizmet binasında bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, okul öğrencilerinin solo performanslarının yanı sıra öğrencilerin yaptığı resimler ve robotik kodlama sergisi de dikkat çekti. Türkiye'nin ilk otizm Rock grubu olan Göz Teması'nın sahne performansı da müzik şöleni yaşattı. Katılımın yüksek olduğu etkinlik, çiçek ekimi ile sona erdi. Ekilen çiçekler, farkındalık oluşturma adına Buca Heykel durağında ve Buca Çevik Bir Meydanı'nda çocuklar tarafından dağıtıldı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da, “Otizm eksiklik değildir; farklılıktır. Bunun da en güzel örneği; 3,5 yaşındaki Mert Aktaş'ın yaptığı resim. Küçük bir dahi olan Mert, muhteşem eserleriyle hepimizi gururlandırdı" diyerek duygularını anlattı. Etkinlik sonunda Medical Park İzmir Hastanesi'ne desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

Merkez, restore edilen hizmet binasında 140'ı otizmli öğrenci olmak üzere 150 öğrenciye hizmet veriyor.