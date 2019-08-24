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Otluk alanda yangın paniği

İzmir’in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi’nde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın civardaki evlere sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde, otluk ve makilik alanda çıkan yangın civardaki evlere sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde çıktı. Dolaplı Mezarlığı Çörlü mevkiinde bulunan tepelik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden kuru otlar tutuştu ve yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye intikal etti. İtfaiye ve orman ekibinin söndürme çalışmalarına havadan da 1 helikopter destek oldu.


Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

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