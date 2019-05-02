ÖTO, Ankara'da yapılan 75. genel kurula katıldı

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve beraberindeki yönetim kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin 75. Mali Genel Kurulu için Ankara'daydı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin 75. Genel Kurulu yapıldı.

Toplantıda, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Başkan Vekili ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegesi Nuri Yaşayan, Meclis Başkanı İbrahim Surav, yönetim kurulu üyeleri; Adil Köse, Metin Dursun ve Genel Sekreter İ. Emre Çiftçi de yer aldı.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) yönetim kurulu üyeleri, önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret ederek Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Programda ödüllerde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı programla TOBB Konferans Salonu'nda sahiplerine verildi.

Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TOBB Delegesi Nuri Yaşayan'a da, TOBB delegeliğinde 20. yılı nedeniyle Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketi takdim edildi.

ÖTO tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOBB 75. Genel Kurulu 2 Mayıs 2019 da gerçekleşti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu genel kurul konuşmasında, ‘Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi' temasına vurgu yaparak, iş dünyasının önümüzdeki süreçte gündemin ekonomi olmasını istediğini söyledi.

Oda ve borsalarımızın reel sektörün asli hizmet merkezleri olduğundan söz eden Hisarcıklıoğlu oda ve borsaların kurumsal hizmet kapasitelerinin arttığına, dünyanın örnek aldığı bir yapıya dönüştüğüne işaret etti. Camiaya uzun süredir hizmette bulunan delegeleri ödüllendirdiklerini hatırlatarak, Camiamızın ulaştığı bu seviye için her birini tebrik etti."