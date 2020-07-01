ÖTO Başkanı Eriş: "Koruyucu ekipmanlara ve dezenfektanlara ihtiyacımız bir süre daha olacak"

Eriş, "Koruyucu ekipmanlara ve dezenfektanlara ihtiyacımız bir süre daha olacak gibi. Malzeme tedarikinde sıkıntı yaşamamak adına bu ihtiyaçların üretilmesi çok önemli. Bu kapsamda Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'sinde yapılan faaliyetleri yerinde gözlemleyerek, yakından görmek istedik" dedi.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sıddık Kaya ve okul öğretmenleri ile buluşarak, pandemi sürecinde okulda yapılan faaliyetleri yerinde gözlemledi.

Rıfat Eriş, pandemi sürecinde alınacak önlemler kapsamında bir çok işletmenin imkanlarını kullanarak koruyucu malzemelerin piyasaya tedariki için seferber olduğunu ifade etti. Eriş, "Bu süreçte Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yüz koruyucu siperlik maske üretimi ile Ödemiş'in ihtiyacını karşılamaya çalışmıştı. Ticaret Odası olarak biz de üyelerimize duyurmuştuk. Hasta sayısı bugünlerde azalsa da pandemi sürecinin ne kadar daha devam edeceğini bilmiyoruz. Bu nedenle koruyucu ekipmanlara ve dezenfektanlara ihtiyacımız bir süre daha olacak gibi. Malzeme tedarikinde sıkıntı yaşamamak adına bu ihtiyaçların üretilmesi çok önemli. Bu kapsamda Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'sinde yapılan faaliyetleri yerinde gözlemleyerek, yakından görmek istedik" dedi.

Rıfat Eriş, "Geçmişinde de çok iyi ustalar yetiştiren okul, günümüzde de faaliyetlerine devam ederek öğrencilerini mümkün olduğunca donanımlı yetiştirmeye çalışıyor. İşini iyi yapan usta ve ara eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerinin verdiği eğitim çok önemli. Ara eleman sıkıntısı yaşayan işletmeler okulla iş birliği yaparak personel ihtiyaçlarını bu şekilde sağlayabilirler ve böylelikle nitelikli elaman ile daha iyi işler yapabilirler" diye aktardı.

"Faydalı çalışmalar yapma gayretindeyiz"

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Sıddık Kaya da şunları aktardı:

"Okulumuz, korona virüsü salgınına karşı yoğun bakımlarda kullanılmak üzere ‘koruyucu siperlik maske' üretimi ile faaliyetlerine başladı. Makine bölümü bakım onarım ve metal mobilya bölümü ortak üretim çalışmaları ile üretilen maskeler ilk olarak sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya başladı ve Ödemişlilerimizin talepleri doğrultusunda koruyucu siperlik maske üretimine devam ettik. Daha sonrasında Metal ve Mobilya Teknolojileri bölümleri ortak çalışması ile birinci sınıf MDF malzemeden ‘pedallı dezenfektan standı' seri üretimine başladık. Gelen talepler üzerine, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin kullanımlarına uygun, el dezenfektan stantlarının da üretimlerine başladık. Okulumuzun imkanlarını mümkün olduğunca kullanmaya çalışarak öğrencilerimizle ve öğretmenlerimizle birlikte bölgemize faydalı çalışmalar yapma gayretindeyiz."