ÖTO Başkanı Eriş, nefes kredisinin detaylarını paylaştı

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, nefes kredisiyle ilgili, "Krediye başvurabilmek için üyelerimizin öncelikle odamızdan 'nefes kredisi başvurusu içindir' ibareli oda faaliyet belgesi almaları gerekmektedir. Üyelerimizden 'vergi-SGK borcu yoktur' yazısı istenmeyecek" dedi.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, nefes kredisinin detayları hakkında bir görüşme yaptı. Eriş, krediye başvurulması için odadan faaliyet belgesinin alınması gerektiğini ifade etti.

ÖTO Başkanı Eriş, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde; 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL limitli kredi kullanabilecek, 3 milyon TL ve 25 milyon TL arasında cirosu olan işletmeler ise azami 100 bin TL kullanabileceklerdir. Üyelerimizin kullanacağı kredi 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacaktır. Kredinin brüt faiz oranı da yıllık yüzde 7,50 olacaktır. Krediye başvurabilmek için üyelerimizin öncelikle odamızdan ‘nefes kredisi başvurusu içindir' ibareli oda faaliyet belgesi almaları gerekmektedir. Dijital ortamdan da temin edilebilen bu belge olmadan yapılan başvurular banka tarafından kabul edilmeyecektir" şeklinde konuştu.

"Üyelerimizden 'vergi-SGK borcu yoktur' yazısı istenmeyecek"

Eriş, "Üyelerimizden 'vergi-SGK borcu yoktur' yazısı istenmeyecek. İmzalanan protokol gereği bankalar KGF'ye ödenecek yüzde 0,03 kefalet başvuru bedeli ve yüzde 0,75'lik komisyonu dışında üyelerimizden herhangi bir masraf talep etmeyeceklerdir. Bahsi geçen başvuru bedeli; 50 bin TL'lik kredi için 600 TL'lik banka masrafı, 100 bin TL'lik kredi için ise 900 TL banka masrafıdır. Salgın sürecinde ticari faaliyetlerin devam edebilmesi için üyelerimize sağlayacak olduğumuz bu imkândan dolayı mutluyuz, tüm üyelerimize hayırlı olmasını dilerim" diye ifade etti.

Öte yandan, korona günlerinde eğitimlere devam ettiklerini belirten Eriş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Odamızın ‘Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sektörü Dış Ticaret Kapasitesinin Arttırılması URGE Projesi' kapsamında Ege Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Lojistik Anabilim Dalı hocalarından Dr. Öğr. Üyesi Erhan Zalluhoğlu ile proje yöneticisi Murat Esmeray tarafından ‘Tedarik Zinciri Yönetimine Genel Bir Bakış' ve ‘Kriz Dönemlerinde Tedarik Zinciri Yönetimi' eğitimi verildi. Online olarak gerçekleştirilen eğitim kapsamında tedarik zinciri yönetiminin temel unsurlarının üzerinde durularak, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin tedarik zinciri yapılarına etkileri ve gelecekte sektörel ve küresel açıdan nasıl bir tedarik zinciri yapısının geçerli olacağı tartışıldı."