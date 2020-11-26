Oto galericiyi soyan hırsızlar meslektaş çıktı: 143 bin lira ve altını çaldılar

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bir oto galeri sahibinin park ettiği aracın bagajında bulunan çantadaki 143 bin lira ile 15 gram altın bilezikler çalındı. Olayı derinlemesine araştıran ve araç sahibi genç kıza ulaşan İzmir polisi, aracı kullanan genç kızın sevgilisi ve arkadaşını kısa sürede yakalarken, zanlıların aynı bölgede galericide çalıştıkları ve komşusunun aracını soydukları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, geçtiğimiz günlerde Gaziemir Akçay Caddesi üzerinde meydana geldi. 53 yaşındaki oto galeri sahibi Ayhan M., iş yerinin önüne otomobilini bıraktı. Daha sonra aracının başına gelen adam, sol arka camın kırıldığını, aracın bagajında bulunan çantanın içindeki 105 bin lira ile 38 bin lira değerindeki 5 bin dolar ve 15 gram altın bileziğin bulunduğu el çantasının çalındığını gördü.

Yine tapular, senetler, kesilmiş ve kesilecek çeklerin olduğu çantasını bulamayan Ayhan M., soluğu Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde aldı. Şahsın şikayeti üzerine polis ekipleri hemen titiz bir çalışma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği çevredeki güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Yapılan araştırma sonucunda zanlıların bölgeye bir araçla geldiği belirlenerek aracın hemen plakası tespit edildi.

Sevgilisinin aracıyla soygun yapmışlar

Aracın sahibini araştıran polis ekipleri, 28 yaşındaki G.T. isimli genç kadına ulaştı ve kadının emniyette ifadesi alındı. Kadın ifadesinde, 33 yaşındaki oto galeri çalışanı erkek arkadaşı Serkan E.'nin aracı kullandığını söyledi. Bu bilgi üzerine harekete geçen polis, Serkan E. ile 20 yaşındaki arkadaşı Mehmet Emin A.'yı gözaltına aldı.

Şahıslar emniyetteki ifadelerinde, aynı bölgede bulunan başka bir oto galeri firmasında çalıştıklarını, soygunu planlı yaptıklarını, soydukları aracın sahibinin komşu galerinin sahibi Ayhan M. olduğunu itiraf etti.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise çalınan paralar ile altınlar bulundu ve sahibine teslim edildi. İki zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.