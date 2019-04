ÖTO ile Yaşar Üniversitesi'nden eğitim protokolü

Protokol kapsamına göre oda üyeleri ve onların birinci derece yakınları lisans üstü programlarda yüzde 30 indirim imkanı sağlanacak.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Yaşayan, Meclis Başkanı İbrahim Surav, yönetim kurulu üyeleri; Metin Dursun, Ufuk Atik, Adil Köse ve Genel Sekreter İ. Emre Çiftçi ile birlikte gerçekleşen ziyarette Yaşar Üniversitesi ile ÖTO arasında protokol imzalandı.

Protokol töreninde, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Dekanı Doç. Dr. Çağrı Bulut da bulundu. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, "Ödemiş Ticaret Odası olarak sizleri ağırlamaktan yana duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek isterim. Sizlerden gelen talep ile üyelerinize sağlayacağımız hizmet adına da memnuniyet duyuyoruz. Ödemiş'in bölge olarak öneminin farkındayız ve geleceğe yönelik ziyaretler gerçekleştirerek sizlerle projeler yapmaktan yana mutluluk duyacağız. Protokolümüzün her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Protokol töreni sonrası Yaşar Üniversitesi Dekanı Çağrı Bulut, hizmet binalarını ve tüm kampüsü ÖTO yönetim kurulu üyelerine gezdirdi. Protokol kapsamına göre oda üyeleri ve onların birinci derece yakınlarının, lisans üstü programlarda yüzde 30 indirim imkanı sağlanacağı ifade edildi.

ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, şunları söyledi:

"Ödemiş Ticaret Odası olarak üyelerimize her daim ayrıcalıklı hizmet sunmaya devam edeceğiz. Ödemiş'te eğitim alanında her daim destek vermeye yönelik çalışmalarımız gerçekleşiyor. Bizler Ödemiş'te eğitim seviyesini yükseltmek adına üyelerimize eğitim konusunda ayrıcalıklar sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz. Yaşar Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden birinden daha üyelerimiz için ayrıcalık sağlamış bulunmaktayız. Çalışmalarımız ile üyelerimizin hayatlarına her alanına dokunmaya yöneliğiz. Protokolün taraflara hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz."