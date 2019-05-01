ÖTO Kadın Girişimciler Kurulu'ndan ‘Markalaşma Yolculuğu' semineri

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Kadın Girişimciler Kurulu, "Markalaşma Yolculuğu" isimli bir seminer düzenlerken, program ilgi gördü.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Kadın Girişimciler Kurulu, Markalaşma Yolculuğu" adlı seminere ev sahipliği yaptı. ÖTO Konferans Salonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ve Ege Kadın Buluşması iş birliği ile düzenlenen programa konuşmacı olarak İzmir Destek Patent Bölge Müdürü Süleyman Zengin katıldı. Zengin, markaların nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini dünyadan örnek uygulamalarla anlattı. Seminerde ayrıca; markanın tanımı, markalaşmak için yapılması gerekenler, yurt içi ve yurt dışı marka tescilleri, markanın korunması konularından bahsederek katılımcılar bilgilendirildi.

Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Yaşayan, katılımcıların gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti. Yaşayan, "Ödemiş Ticaret Odası yönetim kurulu, meclis üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ve katılımcının bulunduğu verimli bir seminer gerçekleşti" dedi.

Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mualla Akgün de, seminerin sonunda konuşmacı Süleyman Zengin'e katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.