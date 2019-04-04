ÖTO, "kalite ve müşteri memnuniyeti" belgelerini aldı

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, ÖTO'nun ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi kapsamında denetlendiğini belirterek, "Odamızın uluslararası kalite standardına uygunluğu yeniden belgelendirilmiştir. Denetim kapsamında, ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyet Sistemi Belgelendirme denetimi de yapılarak Müşteri Memnuniyet Sistemi kurulmuştur" dedi.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, odanın Kalite Yönetim Sistemi Denetimi kapsamında denetlendiğini kaydetti. Göreve geldikleri günden bugüne üyelerinin memnuniyetini ön planda tutma konusunda gerekli çalışmalarda bulunduklarını kaydeden Eriş, "Bu konuda üzerinde durduğumuz önemli konulardan bir tanesi de üye memnuniyeti oldu. Bu konuda vermiş olduğumuz hizmetin DQS incelemeleri sonucunda ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti Sistemi Belgesi ile kanıtlanmış olmasından dolayı çok memnun olduk. Bunun yanında odamızın sahip olduğu Kalite Yönetim Sisteminde, ISO 9001:2015 geçişin tamamlanması ve yeni belgemiz ile bir kez daha tescillenmesiyle hizmet kalitemiz güvence altına alınmıştır. Bu sistem ile üyelerimize ve paydaşlarımıza verdiğimiz hizmet kalitesi daha da artacaktır. Yönetim kurulu olarak hizmet kalitesi ve üye memnuniyeti konularında sürekli gelişim ve yenilenme gündemimizde olacaktır" dedi.