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ÖTO, Özbekistan Türk İş ve Yatırım Forumunda

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve 8’inci Meslek Komitesinden İzzet Parlar, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumuna katıldı.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve 8'inci Meslek Komitesinden İzzet Parlar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumuna katıldı.


Türk İş ve Yatırım Forumu, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleşti. Programa, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve 8'inci Meslek Komitesinden İzzet Parlar da katıldı.


Eriş, forumla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:


"Bu yıl ilk kez düzenlenen Türk İş ve Yatırım Forumuna; Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan'dan 600'dan fazla iş adamı ve yetkili katıldı. Forum, bizim için de yararlı bir etkinlik oldu. Bu tür etkinliklere katılarak, Ödemiş'te üretilen malların pazarlanabilmesi konusunda ufkumuz açılıyor."

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