Oto sanayi esnafı hem usta hem çırak

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 3. Oto Sanayi Sitesindeki ustalar, yetiştirecek çırak bulamıyor. Yeni neslin sanayi ortamına oldukça uzak olduğunu söyleyen ustalar, gelecek yıllarda usta sayısının da azalmasıyla beraber mesleki olarak sıkıntılar yaşanabileceğini söyledi. Sanayi ortamında maddi kazancın da iyi olduğunu belirten ustalar, "İş çok; ama çalışmak isteyen yok" vurgusu yaptı.

Otomotiv sanayilerindeki tamirciler, genellikle küçük yaşlarda aileleri tarafından ustanın yanına çırak olarak verilerek mesleği öğrenmeleriyle ve ustalaşmalarıyla biliniyor. Ancak okulların tatile girmesiyle birlikte yaz aylarında bir ustanın yanına verilen çırakların sayısı, yıllar geçtikçe azalmaya hatta tükenmeye başladı. Çırak sayısının azalmasıyla birlikte, sanayilerdeki dükkanlarda yetişmeye aday usta sayısı da azaldı. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan 3. Sanayi Sitesinde de yetiştirecek çırak bulamayan ustalar, gelecek yıllarda mesleki açıdan sıkıntılar yaşanabileceğini söyledi.

"En son yetiştirdiğim elemanım şu an 30 yaşlarında"

27 yıldır sanayi esnaflığı yapan Aykut Yıldırım, 10 seneyi aşkın bir süredir çırak yetiştiremediklerini belirterek, “En son yetiştirdiğim elemanım şu an 30 yaşlarında. Ondan sonraki nesilde herhangi bir şey yok. 2 oğlumu 2 de yeğenimi hayat şartlarını öğrensinler diye buraya getiriyorum. Kazançla alakalı bir şey de değil bu. Çocuktan kazanç beklemezsin, bunun amacı buradaki koşulları görmesi ve meslek öğrenmesidir. Maddi anlamda da esnaf hakkını, hatta fazlasını verir. Kalfa ayarında bir eleman bin 250 TL-bin 500 TL civarında haftalık alır. Aylığa vurulduğu zaman asgari ücretin üzerine çıkıyor. Usta maaşını söylemiyorum bile. Zaten usta da bulunmuyor” dedi.

"Zor olduğu için yeni nesil çocuklar bu işte çalışmak istemiyor"

48 yıllık torna ustası Mehmet Ümütdar ise sanayinin ve torna sektörünün ölümsüz mesleklerden biri olduğunu dikkat çekerek, “Maddi imkan olarak da kazancı çok yüksek bir meslektir; ancak yapan, çalışan yok. Bu iş hem pis, hem de zor. Zor olduğu için yeni nesil çocuklar bu işte çalışmak istemiyor. Farklı sektörlere eğiliyorlar; ama onlarda da başarılı olurlarsa oluyorlar, olamazlarsa işsiz kalıyorlar. İş çok; ama çalışmak isteyen yok. İş seçenler çok. 'Masa başı olsun, bedenen az hareket edeyim, çok para kazanayım' gibi düşünüyorlar; ama öyle bir dünya yok. Burada en küçük çocuk olsa bile asgari ücret alır, sigortası ve yemeği olur. Yetişmiş biri usta olmasa dahi en kötü haftalık 2 bin TL alır. Ayda 8 bin TL yapar ama çalışan yok” diye konuştu.