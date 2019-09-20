İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÖTO, üyelerini ihracata hazırlıyor

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, ihracat-ithalat danışmanlık firmasından Ferişte Temiz ile birlikte ihracat destek birimine başvuran üyelerle görüştü.


Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), üyelerin ihracatlarına katkı sağlaması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, ihracat destek birimine başvuran üyelerle görüşerek onlara ihracatla ilgili bilgiler aktardı. Görüşmede, ihracat-ithalat danışmanlık firmasından Ferişte Temiz de yer aldı. Eriş, yapılan görüşmede, devletin ihracat konusundaki desteklerine de değindi. Öte yandan toplantıda, ihracat hedef pazarlarının belirlenmesi ve firmaların ihracat yapmak istedikleri ürünler hakkında gerekli araştırmaların yapılması için aracı firmalarla görüşülmesine karar verildi.


Rıfat Eriş, konu hakkında şu ifadelere yer verdi:


"Oda olarak üyelerimizin her türlü faaliyetleri ile ilgilenmeye ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de ihracat bağlantılarının nasıl yapıldığına ilişkin. Bu arada onlara yeni pazarlar bulma ve ilişkiler sağlama konusunda elimizdeki bilgileri paylaşıyoruz."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.