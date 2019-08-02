ÖTO üyelerinin sorunları Soyer'in masasında

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve beraberindekiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederken, ziyarette bölgesel sorunlar ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, Meclis Başkanı İbrahim Surav, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı İzmir'deki ilçe oda ve borsaların yönetim kurulu üyelerini ve meclis başkanlarını ağırladı.

ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada; Ödemiş, Kiraz, Beydağ'daki üyelerinin sorunlarını ve taleplerini dile getirdiklerini belirtti. Eriş, "Odalar ve borsaların ortak yönetim kurulları toplantılarında almış oldukları kararları da büyükşehir belediye başkanımıza ilettik. Oda ve borsa başkanları; bölgesel olarak iş birliği sağlanması, sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi için birlikte hareket etmeye hazır olduklarını belirtti. Üyelerinin ve bölge sorunlarının görüşüldüğü verimli bir ziyaret gerçekleştik" dedi.