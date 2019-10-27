Otobüs duraklarındaki bilgiler güncelleniyor

İlk etapta Konak ve Alsancak'taki toplam 45 otobüs durağına, toplu taşıma haritaları ile duraktan geçen otobüs hatları ve güzergâhlarına dair bilgilendirme levhaları asılacak. Uygulama, 28 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve kısa vadede kent geneline yaygınlaştırılacak. Toplu taşıma haritalarında ESHOT'un ana otobüs hatlarının ve duraklarının yanı sıra metro, tramvay, İZBAN hatları ve istasyonları, bisiklet yolları, vapur iskeleleri, aktarma merkezleri ve bağlantı noktaları da görülebilecek. Bilgilendirme dökümanları ve haritalar sayesinde başta engelliler olmak üzere herkes toplu ulaşımdan en sağlıklı ve kolay şekilde yararlanabilecek.