Otobüs terminalinde bayram mesaisi

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Kurban Bayramı mesaisi devam ediyor. Günde 750 otobüsün çıkış yaptığı terminalde, arife gününde çıkış yapan araç sayısının yüzde 20 oranında artması bekleniyor. Otobüs firmaları ise bilet satışlarının az olduğunu ve bu yıl bayram için ek seferler konulmayacağını belirtti.

Her yıl bayram öncesi dolup taşan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali, bu yıl temmuz ayına denk gelen Kurban Bayramı öncesinde mesaisini sürdürüyor. Şu günlerde günde 750 aracın İzmir'den çıkış yaptığı terminalde, arife gününde çıkış yapan araç sayısının yüzde 20 oranında artması öngörülüyor. Otobüs firmaları ise bilet satışlarının azaldığından yakındı. Firmalar, bayram için ek sefer koyamayacaklarını söyledi.

“Bilet fiyatlarını sabit tutamıyoruz”

İzmir'den Adana'ya sefer yapan otobüs firması çalışanı Mehmet Hanifi Çakmak, “Bu bayram yaşadığımız yoğunluk, bundan önceki hiçbir bayrama benzemiyor. Mazot fiyatları çok değişken. Bu yüzden bilet fiyatlarını sabit tutamıyoruz. 200 liraya verdiğimiz bileti, 1saat sonra 250 liraya vermek zorunda kalıyoruz. Yolcu da şaşırıyor biz de şaşırıyoruz. Hem temmuz ayındayız hem de bayram öncesindeyiz ama otogar neredeyse boş. Normalde bu dönemler esnafın yüzü gülerdi. Biz günde bir araç çıkarıyoruz. Ek sefer koyacağımızı sanmıyorum” dedi.

“İşimiz bayramdan sonra zor”

Otogarda gözle görülür bir yoğunluk olmadığını ifade eden başka bir otobüs firması çalışanı Ömer Yılmaz ise “Mazot fiyatları yükseldiği için bilet fiyatları da yükseliyor. Kahramanmaraş'a otobüs fiyatı 200 liradan 550 liraya çıktı. Muş'a 300 liraya bilet veriyorduk, şimdi 800 lira. Vatandaşın da bütçesi de belli olunca ek sefer koymadık. Bayramın birinci gününe kadar yolcularımız var ama işimiz bayramdan sonra daha zor” diye konuştu.