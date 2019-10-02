ÖTO'da aile şirketlerinin kurumsallaşması eğitimi

"Kurumsal Sürekliliğin Sağlanmasında Kurumsallaşma ve Aile Şirketleri" konulu seminer, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO)'nda yapıldı. ÖTO Kadın Girişimciler Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü ve Ege kadın buluşması ortaklığında düzenlenen eğitim tam gün sürdü.

Meslek Fabrikası Şube Müdürü, proje uzmanı ve ilçeler eğitim şefi Ebru Tuba İnci'nin konuşmacı olduğu seminerde, kurumsallaşmanın temel amacı olan kurumun kişilerden ve onların kendilerine bağlı icra yöntemlerinden bağımsız hale gelmesi ve sürekliliğinin sağlanmasının önemi anlatıldı.

Eğitimde; aile şirketi kavramı, temel özellikleri, kuruluşu ve gelişimi, temel karakteristikleri, yönetim sorunları, aile şirketlerinin yok olma nedenleri gibi dikkat çeken konular üzerinde konuşuldu.

Eğitim, Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş ve ÖTO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mualla Akgün'ün, Ebru Tuba İnci'ye teşekkür plaketi takdim etmesiyle sonlandı.