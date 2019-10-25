ÖTO'da dünya ekonomisi değerlendirildi

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO)'nın düzenlediği "Dış Ticaret Bilgilendirme" semineri, Ödemiş Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleşirken, dünya ekonomisinde yaşanan son gelişmeler programda ele alındı.

Dış ticaret ve uluslararası finans konularında bilgilendirmek amacıyla, özel bir üniversitenin finansman bölümünde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen, "Dış Ticaret Bilgilendirme" seminerine konuk oldu. Ödemiş Ticaret Odası Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda Küçüközmen, dünya ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Seminerde Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan İhracat Ana planına değinildi. Türkiye'nin ihracat hedeflerinden ve büyüme oranlarından da bahsedildi. Seminerde ayrıca, dünya ticaretinde içinde bulunulan konum ve neler yapılması gerektiği, ülkelerin gelişen teknolojiye ve çağa mutlaka ayak uydurulması gerektiği konuşuldu.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş de konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

"Ülke ve şehir ekonomisine katkı sağlayabilmek için, gelişmeleri yakından takip ederek ihracat kapılarımızı açmamız gerekmektedir. İhracat ile dünyaya daha çok açılmalı ve büyük adımlar atmalıyız. Ödemiş Ticaret Odası olarak üyelerimizi elimizden geldikçe yeni gelişmelerden, fırsatlardan ve güncel konulardan haberdar etmeye çalışıyoruz. İhracat yapabilmeleri için de yol gösterici olmaya çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından seminer soru cevap şeklinde sona erdi.