ÖTO'da kadınlara yönelik meslek edindirme kursları

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde, Ödemiş Halk Eğitim Merkezi ve Torbalı İŞ-KUR ortaklığı ile kadınlara meslek edindirmek amacıyla kurslar başladı. Başlayan süt ve süt ürünleri peynir ustası yetiştirme kursu eğitimlerinin de, 4 ay olmak üzere toplamda 619 saat verileceği belirtildi. Ödemiş Belediyesi Salı Pazarı Kafetaryası'nın altında verilen eğitimler sonunda ise katılımcılara sertifikaları teslim edilecek.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mualla Akgün, kadın girişimciler kurulu üyesi ve meclis üyesi Tülin Bozoğlu, kurs başlangıcına katılarak kursiyerlere başarılar diledi.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, kurs başlangıcında yaptığı konuşmada, kadınların çalışma hayatındaki yerinin önemini vurguladı. Eriş, kurs ile kadınlara meslek edindirmeyi amaçladıklarını ve kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerin iş hayatında kendilerine daha kolay yer edinebileceğini düşündüklerini iletti.