ÖTO'da uygulamalı proje yazma eğitimleri verildi

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), iki gün boyunca uygulamalı proje yazma eğitimleri düzenlerken, eğitime Ödemiş'teki bir çok kurumdan temsilci katılım sağladı.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından ilan edilmiş olan program kapsamında, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO)'da bir eğitim programı düzenledi. Uygulamalı proje yazma eğitimleri, 8-9 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Potansiyel başvuru sahiplerinin istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarını sağlamak amacıyla; proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve örnek uygulamalar ele alındı. Eğitimler, İzmir Kalkınma Ajansı Uzmanı Tuba Tol Özakcan ve Teknik Yardım Masası Danışmanı Dr. Özlem Değerli'nin katılımıyla tamamlandı.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş ise "İki gün süren eğitimde; temel proje kavramları verilip proje döngüsü anlatıldıktan sonra paydaş analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planlama, bütçe hazırlama ve kays sistemine proje girişleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yoğun katılım ile gerçekleşen eğitimler sayesinde İzmir Kalkınma Ajansının Küçük Menderes Havzası için açılan Mali Destek Programların da daha aktif yol alabilecek kurumlarımızın olmasından çok memnunuz. İZKA uzmanlarımızdan eğitimin çok verimli geçtiğinin bilgisini almış bulunuyor ve tüm katılımcıları tebrik ediyorum” dedi.