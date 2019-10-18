ÖTO'dan 912 öğrenciye eşofman takımı yardımı

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, bu yılda öğrencileri unutmadı. Oda, geleneksel yardımları kapsamında 912 ihtiyaç sahibi öğrenciye eşofman dağıttı. Eriş, yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu eğitim-öğretim yılında da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin odamıza sağladığı destekle, temin edilen eğitim yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ödemiş ilçe genelinde lköğretim okullarında eğitim gören 912 öğrenciye dağıtılmak üzere eşofman takımları, Ödemiş Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Kiraz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Beydağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yönetim kurulu üyelerimiz aracılığı ile teslim edildi. İhtiyaç sahibi öğrenciler, okul müdürleri ve milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlendi. Ve dağıtımı da buna göre yaptık. İhtiyaç sahibi herkese ulaşmaya çalıştık. Eğitim öğretime her yönden destek olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek adına, bu yardımları yapacağız. Bizim birinci önceliğimiz insana yapılan yatırımdır. Amacımız; çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde iyi şartlarda yetişmesi için eğitim ve öğretimine devam etmesi için gerek altyapı gerek fiziki olarak okulların hazırlanmasıdır" dedi.