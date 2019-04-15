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ÖTO'dan Birgili kadınlara kıyaslama gezisi

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Ödemiş’in Birgi Mahallesi’ndeki esnaf kadınları İzmir’in Seferihisar ilçesine götürdü.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Ödemiş'in Birgi Mahallesi'ndeki esnaf kadınları İzmir'in Seferihisar ilçesine götürdü. Geziye ÖTO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mualla Akgün de eşlik etti.


Gün boyu Seferihisar'ı gezen Birgili kadınlar tezgah sahipleriyle sohbet ederek Birgi için yapabilecekleri uygulamaları değerlendirdiler. Kıyaslama ziyareti sayesinde hedeflenen örnek pazar modellerinden olan Seferihisar köy pazarı, Birgili kadınlar için yol gösterici oldu.


ÖTO başkanı Rıfat Eriş, “Birgi'de kendi üretimlerini satmayı amaçlayan ve burdan gelir elde ederek hem kendi bütçelerine hem Birgi turizmine faydalı olmaya amaçlayan kadınlarımız gezi sayesinde önlerinde çok güzel bir örnek olduğunu ve bu sayede kendi yapabileceklerini fark ettiler” dedi.

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