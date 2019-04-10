ÖTO'dan 'dürüst ve ahlaklı ticaret' dersi

Belediye Kültür Merkezinde sergilenen oyunu Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Ödemiş Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Turgut Usluca, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, ÖTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Yaşayan, Yönetim Kurulu üyeleri Ufuk Atik, Osman Halıcı, Adil Köse, Metin Dursun, Meclis Başkanı İbrahim Surav ve meclis üyeleri ile çok sayıda ilköğretim okulu öğrencisi izledi.

Ödemiş Ticaret Odası sponsorluğunda hazırlanan ve yönetmenliğini Ümit Görgülü'nün yaptığı "Dersimiz Ticaret" adlı oyunun ilçede faaliyet gösteren Camsız Tiyatro topluluğu oyuncuları sergilerken, oyun büyük beğeni aldı.

Ödemiş Ticaret Odası olarak öğrencilere ‘dürüst ve ahlaklı ticareti' öğretmek için yola çıktıklarını ifade eden Ödemiş Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Eriş, "Bu çerçevede hem eğlendirmek hem de amacımıza uygun bir oyun izlettirmek ve böylelikle geleceğin esnaflarının, tüccarlarının, sanat ve zanaatkârlarının doğru değer ve ilkelerle yetişmesine katkımız olmasını istedik. Çünkü ahlak ve doğruluk, ticaretin, sanatın, zanaatkârlığın en vazgeçilmez değerleri arasındadır. Müşterisini yanıltmayan bir esnaf her zaman kazanır. İşin hilesine, yalanına dolanına kaçan esnaf kısa dönemde kazanır gibi gözükse de aslında kaybetmeye mahkûmdur. Çocuklarımıza bunları anlatmamız lazım” dedi.

İki kardeşin azmi

Çobanlıkla geçinen Efe ve Ege kardeşler, ailelerinin sürüleri hastalıktan yok olunca güç duruma düşerler. Babaları işleri toparlamak için bankadan kredi çeker ve kendilerine yeniden bir sürü yaparlar. Zamanı gelince sürüyü satarlar ama alanlar sahtekar çıkar ve paralarını vermezler. Aile güç duruma düşmüş, çocuklarının okul ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale gelmiştir. Fakat ailenin çocukları anne ve babaların içine düştükleri bu duruma yardımcı olmak için kendilerince çözüm ararlar ve sonunda başarırlar.