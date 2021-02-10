ÖTO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere klavyeli tablet

Türkiye genelinde pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören ve maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için TOBB öncülüğünde “Tabletsiz Öğrenci Kalmasın” kampanyası başlatıldı. Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere klavyeli tabletleri temin etti. Tabletler, ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, Kiraz Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ak ve Beydağ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Akif Kıyak'ın katılımlarıyla teslim edildi.

ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, “Sosyal sorumluluk bilinciyle, her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB desteği ile çeşitli eğitim yardımı yapıyoruz. Bu yıl yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin öncülüğünde pandemi sonrası değişen hayat alışkanlıklarımız ve yaşam şekillerimize ayak uydurmak amacıyla tablet yardımı kampanyasına katıldık. İhtiyaç sahibi öğrencileri tabletler ile buluşturarak eğitimden geri kalmamalarını sağlamak istiyoruz.” dedi.

Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçe milli eğitim müdürleri de salgın sürecinde tablet ya da bilgisayarları olmadığı için uzaktan eğitime katılma imkânı bulamayan öğrencilere yapılan bu desteği çok değerli bulduklarını belirterek teşekkürlerini ilettiler.