ÖTO'dan indirim protokolü

İmzalanan protokol gereğince üyeler, Şekerbank'ta avantajlı faiz oranları ile kredi kullanımları yapabilecek.

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) ile Şekerbank arasında protokol imzalandı. Protokolde imzalar, Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş ve Şekerbank Ödemiş Şubesi Müdürü Mutlu Bayraktar tarafından atıldı. Protokole göre ÖTO üyeleri, Şekerbank'ta avantajlı faiz oranları ile kredi kullanımları yapabilecek.

ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, protokolün üyeler için hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

“Avantajlı kredi kampanyası ile ÖTO üyeleri, 31 Aralık 2021 tarihine kadar en az 1 Milyon TL'yi en çok 36 ay vadeli kredi şeklinde kullanabilecekler. Üyelerimiz 3 aya kadar ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödeme imkânından da faydalanabilecekler. Kampanyadan faydalanan üyeler kredi masraflarında avantajlı olacaklar. Tüm bunların dışında üyeler ertesi gün ödemelerde yüzde 1,65 komisyonlu POS ilk 3 ay POS kira bedeli muafiyeti avantajlarından da faydalanabilecekler."