ÖTO'dan Ödemiş'te kültür şenliği atağı

Kültür sanat faaliyetlerinin ilçenin tanıtımı için önemli birer etkinlik olduğunu ifade eden Başkan Rıfat Eriş, “Ödemiş, kültür ve sanat değerleri ile önemli bir yerleşim bölgesi. Çevremizde antik dönemlere uzanan kentlerin varlığı söz konusu. Oda olarak bu tür kentlerin tanınması ve turizm gelirlerinin artması için destek oluyoruz olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Ödemiş'in tarihe başkent olarak kazınan mahallesi Birgi'de ilk kez bahar şenliği düzenlendi. Şenlik, Birgi'de hareketlilik yaşatırken, Hıdrellez sevinci de bahar şenliğine coşku kattı. Ödemiş Gençlik Hizmetleri Spor Derneği'nin düzenlediği, Ödemiş Ticaret Odası'nın da destek verdiği “Bahar Şenliği” ile Birgi Çayı kıyıları ve Dervişağa Medresesi çevresinde adeta bahar havası esti. Şenliğin açılış programına Dervişağa Medresesi ev sahipliği yaptı.

Ödemiş Gençlik Hizmetleri Spor Derneği Başkanı Melis Eriş, şenlikte yaptığı konuşmada, "Bolluğun, bereketin, güneşin cömert olduğu bu güzel günlerde gerçekleştirdiğimiz Bahar Şenliği'ne katılan herkese teşekkür ediyoruz, çok mutluyuz. Çeşitli yörelerde büyük bir coşku ile kutlanan Hıdrellezi harika dokusuyla tarih kokan Birgi'de imece usulü ile bir şenliğe dönüştürdük. Hıdrellez ortak somut olmayan kültür mirasımız UNESCO listesine kaydedilmiştir. Birlik ve berekete çağrı olan bu güzel davet, umarız birlikte attığımız bu adım Birgi halkımızın sahiplenmesiyle geleneksel hale dönüşür” dedi.

Lübbey'de bahar şenliği

Birgi'de yapılan şenliğin ardından Lübbey Mahallesi'nde de bahar şenliği yapıldı. İlk kez yapılan şenliğe Ödemiş ve çevre ilçelerden vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 300 yıllık olduğu bilinen; fakat günümüzde az sayıda vatandaşın yaşaması nedeniyle adı terk edilmiş köye çıkan Lübbey'deki şenlik, Ödemiş Ticaret Odası sponsorluğunda yapıldı.

Tepelik bir alanda kurulu olmasından dolayı kartal yuvası olarak da adlandırılan tarihi köyde ilk kez düzenlenen bahar şenliğinde; müzik dinletisi, resim sergileri, yöresel ürünler ve yerel el sanatları sergileri ve Efe Dağcılık üyeleri ile doğa yürüyüşünün yanı sıra köyde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi şenlik programında yer aldı.

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, şenlik düzenlemekteki amaçlarını anlatarak, "Köye ilgi çekmek ve koruma altına alınmasını sağlamaktır" dedi. Mahalle sakinlerinin zamanla daha yukarılardaki Çamyayla Mahallesi'ne göç ettikleri için köyün bugün terk edilmiş bir görüntüye büründüğünü söyleyen Eriş, "Adeta bir film platosunu andıran Lübbey'de farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Tamamı ahşap olan buradaki evlerin 48'i tescillenmiş durumda. Sayının artmasını ve restorasyon çalışmaların başlamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan İZKA'nın Ege Üniversitesi ile ortaklaşa yapmış olduğu Efeler Yürüyüş Yolu projesinin de önemsedikleri bir proje olduğunu söyleyen Eriş, "Lübbey, Gölcük, Bozdağ, Birgi, Beydağ bölgelerinin içerisinde bulunduğu bir yürüyüş rotası oluşturulacaktır. Bu yürüyüş rotasında bulunan efe yatakları ve efe mezarlarının saptanması ve gerekli çalışmaların yapılması ile bölgelerimiz daha da önem kazanacaktır. Planlanan projenin UNESCO tarafından da tanınması çalışmaları proje ile eş zamanlı ilerlemektedir. Tüm dünyada bilinirliği olacak olan bu proje ile bölgemizin turizm değerleri daha da önem kazanacaktır" şeklinde konuştu.

"Birgi ve Gölcük ile hafta sonu günübirlik ziyaretçilerin akınına uğrayan Ödemiş'in Hypaipa ve Neikaia gibi Lidya dönemi şehirlerimiz var" Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, hafta sonu, Birgi ve Lübbey'de yapılan iki bahar şenliğine etkin destek sağladıklarını ifade etti. Eriş, bu tür tanıtıcı etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, "Bu yıl ilki yapılan her iki etkinliğin de İzmir ve çevresinden dikkate değer katılımcıları vardı. Bu tür etkinlikleri mali olarak da destekleyerek ilçemizin turizm gelirlerinden daha çok yararlanması için çalışma yürüteceğiz” şeklinde konuştu.