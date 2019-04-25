ÖTO'dan Tunç Soyer'e hayırlı olsun ziyareti

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO)'nın yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret ederek ‘hayırlı olsun' dileklerini iletti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, makamında Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO)'nın yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette ÖTO Başkanı Rıfat Eriş ve beraberindeki heyet, Tunç Soyer'e yeni görevinde başarılar diledi.

ÖTO yönetimi, üyelerinin ve Ödemiş'teki vatandaşların talepleri olan; ilçedeki trafik problemi, süs bitkileri ve mandıracılık sektörlerindeki sorunları Soyer'e ileterek, Küçükmenderes Havzasına değer katacak her türlü projelerde birlikte hareket etmek istediklerini iletti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette ayrıca; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Yaşayan, yönetim kurulu üyeleri; Metin Dursun, Ufuk Atik, Adil Köse ve Genel Sekreter İ. Emre Çiftçi yer aldı.

Ziyaret, hediye takdimleriyle son buldu.