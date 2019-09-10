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ÖTO'dan yurt dışı faaliyetleri için toplantı

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE) projesi sürecinde yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri hakkında toplantı düzenledi.



Toplantıda, URGE Proje Koordinatörü Murat Esmeray, proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ticari alım heyeti ile ilgili süreçler hakkında bilgi verdi. Esmeray, katılımcılara hangi ülkelere ne zaman ve ne şekilde gidilip gelinmeli konularında sektör temsilcileriyle bilgi aktarımı yaptı. Toplantıya ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, ÖTO Meclis Üyesi Adil Köse, S.S. Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Koop. Başkanı Selçuk Bilgili, S.S. Yeşil Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gülşen Görken, S.S. Pirinççi Köyü Kalkınma Koop. Başkanı Mehmet Alpay da katıldı. Toplantı sonunda kısa dönemde sonuç alabilmek adına katılımcı firmaların görüş ve önerileri alındı.

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