İhlas Haber Ajansı

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Otogarda yolcunun valizinden binlerce sentetik hap çıktı

İzmir’de polisin otogarda düzenlediği operasyonda, kente şehir dışından kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik hap getiren şahıs yakalandı.

İzmir'de polisin otogarda düzenlediği operasyonda, kente şehir dışından kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik hap getiren şahıs yakalandı.


Yolcunun valizinde yapılan aramada 27 bin 400 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e şehirlerarası otobüsle yolcu olarak gelen bir kişinin uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen operasyonda G.U. adlı şüpheli kıskıvrak yakalanırken, şüphelinin valizinde yapılan aramada 27 bin 400 adet kırmızı ve yeşil reçeteye tabi sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan G.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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