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Otomobil alevlere teslim oldu

İzmir’de seyir halinde alev alan otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu.

İzmir'de seyir halinde alev alan otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. İtfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.



Olay, saat 22.30 sıralarında Karabağlar ilçesi İhsan Alyanak Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olan Deniz Yıldız'ın (25) idaresindeki otomobilden seyir halindeyken yanık kokusu gelmeye başladı. Otomobili yolun kenarına çeken Yıldız, otomobilin alt kısmından yangın çıktığını fark etti. Talihsiz genç, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle İhsan Alyanak Bulvarı bir süreliğine trafiğe kapanırken, yangının söndürülmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

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