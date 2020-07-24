İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil güvenlik kulübesine daldı, görevli ölümden döndü

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da, hızını alamayan otomobil güvenlik kulübesine daldı.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da, hızını alamayan otomobil güvenlik kulübesine daldı. Güvenlik görevlisinin ölümden döndüğü kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah 05.45 sıralarında Alaçatı Port bölgesinde meydana geldi. Ö.C. idaresindeki otomobil, hızla seyir halindeydi. Bu sırada Ö.C.'nin kullandığı araç, hızını alamayarak bölgede bulunan güvenlik kulübesine çarptı. Kaza sonrası ortalık savaşa alanına döndü. O sırada kulübede olan güvenlik görevlisi ise ölümle burun buruna geldi. Aracın kulübeye çarpmasıyla ayağı kırılan güvenlik görevlisi, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öte yandan dehşete düşüren kaza, saniye saniye kameralara yansıdı. Mala zarar veren ve yaralanmaya neden olan araç sürücüsü Ö.C. ve aracın içindeki A.S. ile M.R., Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerde alkolsüz çıkan şahısların, Çeşme Adliyesi'ne sevk edilecekleri öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.