İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil motosiklete çaptı: 1 ağır yaralı

İzmir’in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.



Kaza, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fahrettin Altay istikametinden Üçyol istikametine gitmekte olan H.T idaresindeki 35 DK 356 plakalı otomobil, kural ihlali yaparak sol şeritte bulunan 40 numaralı sokağa dönmek isterken, karşı şeritten gelen Mert Gemici idaresindeki 35 VAH 07 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kasksız olduğu iddia edilen Gemici ağır yaralandı.


Olayı gören vatandaşlar polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı motosiklet sürücüsünü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Öte yandan, otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.