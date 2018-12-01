Otomobil tamircisinde yangın

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan bir otomobil tamircisinde çıkan yangın büyük paniğe sebep oldu.

Olay, sabah 10.30 sularında Eski İzmir'de Gazi Mahallesi 3893 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple otomobil tamircisinde bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevler kısa sürede dükkanı sararken, hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangın sırasında korku dolu anlar yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.