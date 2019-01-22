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Otomobil yayaların arasına daldı: 3 yaralı

İzmir’in Balçova ilçesinde bir otomobilin kaldırımdaki yayaların arasında dalması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Balçova ilçesinde bir otomobilin kaldırımdaki yayaların arasında dalması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Balçova ilçesindeki bir AVM önünde meydana geldi. İddialara göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, otomobilinin viteslerini karıştırdı. Bu sırada sürücü, panik yapınca aracıyla kaldırıma çıktı ve kaldırımda yürüyen vatandaşlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralı kazazedelere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.


3 kazazedenin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kadın sürücü kazanın şokunu bir müddet üzerinden atamadı. Sürücüyü, çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.

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