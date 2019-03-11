İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobilde Bulgaristan menşeli kaçak içki çıktı

İzmir’in Aliağa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, Bulgaristan menşeli 166 adet (şişe) yabancı bandrollü gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, olayda iki kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, Bulgaristan menşeli 166 adet (şişe) yabancı bandrollü gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, olayda iki kişi gözaltına alındı.



Elde edilen bilgiye göre Aliağa ilçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği görevlilerince, alkol kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Çanakkale–İzmir karayolu ilçe girişinde durdurulan yabancı plakalı araç içerisinde adli mercilerden alınan arama kararı uyarınca yapılan kontrol neticesinde arama yapıldı. Çifte vatandaşlık sahibi B.Ç. ve S.Ç. isimli şahsıların olduğu araç içerisinde yapılan aramada, değişik marka ve türde Bulgaristan menşeli 166 adet (şişe) yabancı bandrollü gümrük kaçağı alkol polis ekipleri tarafından ele geçirildi. İçkilere el konulurken, B.Ç. ve S.Ç gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.