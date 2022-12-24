İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 zehir taciri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu ile yakalanan 2 zehir taciri, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri, tespit edilen şüpheliler E.B. ve R.B.'nin otomobilini Doyranlı mevkiinde durdurdu. Araçta 1,5 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.