Otomobilin çarptığı adam, hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.00 sıralarında, Ankara Caddesi metro üst geçidi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre B.K. (29) idaresindeki, Bornova'dan Konak yönüne seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Niyazi Beyret'e (27) çarptı. Beyret, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beyret, ağır yaralı olarak ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaşama tutunamadı

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Niyazi Beyret, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Beyret'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza le ilgili soruşturma başlatıldı.