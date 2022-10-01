İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde seyir halindeyken otomobilin çarptığı ATV sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ankara Asfaltı Caddesi Kuyucak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir yönünden Ankara yönüne giden ve sağ şeritte ilerleyen Fikret Aliş (67) yönetimindeki plakasız ATV, kavşağa geldiği esnada bir anda sol şeride geçti. Bu esnada aynı yönde seyir halinde olan S.Y.G. (19) yönetimindeki 35 AJA 146 plakalı otomobil, ATV'ye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ATV sürücüsü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fikret Aliş'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Aliş'in cenazesi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü S.Y.G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.