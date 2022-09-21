İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kaza dün akşam saat 21.45 sıralarında, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. idaresindeki 35 AOA 048 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen tramvay istasyonu güvenlik görevlisi Hülya Onaylı'ya (40) çarptı. Onaylı, çarpmanın etkisiyle savrulurken, kazayı gören diğer sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tramvay istasyonunda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Hülya Onaylı'nın yakınlardaki bir tuvalete gitmek isterken otomobilin çarptığı iddia edildi.

Hülya Onaylı'nın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.