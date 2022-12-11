İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, 21.30 sıralarında Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Balçova istikametinden Konak istikametine seyir halinde olan N.A. idaresindeki 34 EAJ 942 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emre Dülekaslan'a çarptı. Yerde hareketsiz yatan Dülekaslan'ı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Dülekaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Emre Dülekaslan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.