Otomobille uyuşturucu sevkiyatını polis engelledi

İzmir'e otomobille uyuşturucu madde getireceği belirlenen bir otomobil Ödemiş ilçesinde durduruldu. Araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, bir otomobilin İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini edindi. Plakası önceden belirlenen otomobil Beydağ Ödemiş yolunda durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada 1 kilogram esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 500 Türk Lirası para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.Y. ve O.F., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.