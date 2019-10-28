Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolunun açılmasına az bir süre kalırken, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Otoyolun hizmete girmesi bölgemiz açısından son derece önemli. Otoyol bölgemize önemli katkılar sağlayacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 30 Ekim 2019 tarihi itibariyle trafiğe açılacağını duyurmuştu.

İzmir - Çandarlı - Bergama arasındaki mesafeyi 40 dakikaya düşürecek projenin 30 Ekim'de hizmete açılacak olması, Kuzey Ege'yi şimdiden heyecanlandırmaya başladı.

İzmir'e 40 dakika gibi bir zamanda ulaşmanın Bergama açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Otoyolumuz küçük bir bölümü dışında hizmete giriyor. Otoyolumuzun hizmete girmesini son derece önemsiyoruz. Hükümetimizin Kuzey Ege'ye Bergama'ya yaptığı bu hizmetlere sürekli yenileri eklenecek. Önümüzdeki yıllarda, Bergama'nın ve Kuzey Ege'nin yıldızının parladığını hep birlikte görüp yaşayacağız. Ege Serbest Bölgesi, otoyol, Kuzey Ege Limanı, İZBAN gibi projelerin tamamlanması bölgemizi Türkiye'nin göz bebeği yapacak" dedi.

56 kilometresi otoyol, 40'ı bağlantı yolları olmak üzere toplam 96 kilometre ve 6 şeritli olarak yapılan yol üzerinde, 946 metre uzunluğundaki Buruncuk Tüneli, 12 köprülü kavşak, 2 hemzemin kavşak, 3 otoyol hizmet alanı, 6 viyadük, 38 köprü ve 182 menfeziyle ülkemizin en önemli projeleri arasında bulunuyor.