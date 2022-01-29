Otoyolda uyuşturucu baskını: Dikiz ayna üstündeki lambadan uyuşturucu çıktı

İzmir'de polis ekipleri, uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine bazı şüphelileri takibe aldı. KOM ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı Çeşme otoyol çıkışında durdurdu. Zanlıların üzerinde arama yapan KOM ekipleri, E.M.'nin üzerinde 3,67 gram metanfetamin ele geçirdi.

Araca gizlenmiş uyuşturucular bulundu

Uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi üzerine araçta da detaylı arama yapan ekipler, aracın dikiz aynası üstündeki lamba içerisinde, vites kutusunun üzerinde ve yanındaki kapak bölümünde gizlenmiş uyuşturucu maddeler buldu. Toplam 11,46 gram metanfetamin ve 0,76 gram esrar maddesi ile yakalanan E.M., Y.Ç., B.A.E. ve E.T. adlı zanlılar, KOM ekiplerince gözaltına alındı. Zanlıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çeşme Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.