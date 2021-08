ÖTV düzenlemesi ikinci el piyasasını düşürmedi

İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Demir, "ÖTV'nin geri çekilmesiyle ikinci el araç piyasasının düşmesi mümkün değil" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile sıfır binek otomobillerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesi yapıldı. Kararın ardından vatandaşlar ikinci el fiyatlarında da düşüş bekledi; ancak beklenen düşüş gerçekleşmedi. İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Demir, piyasada sıfır araç olmadığını, sıfır araç almak isteyen vatandaşların aylarca bekletildiğini ve bu nedenle ÖTV düzenlemesinin ikinci el araç piyasasını düşürmeyeceğini söylerken, galerici esnafı da yüksek fiyata aldıkları aracı daha düşük fiyata satamayacakları için ikinci el piyasasında düşüşün olmayacağını dile getirdi.

"İkinci el fiyatların düşmesi şu an mümkün değil"

İkinci el araç fiyatlarında fiyat düşüşü olmasının söz konusu olmadığını söyleyen İzmir Otokent Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Demir, piyasada sıfır araç bulunamadığının da altını çizdi. Demir, "ÖTV'nin geri çekilmesiyle ikinci el araç piyasasının düşmesi mümkün değil. Bugün araç almaya gidildiğinde zaten sıfır araç bulamıyorsunuz. 3 ay sonraya tarih veriyorlar. 3 ay sonra da gidildiğinde bu sefer zamlı fiyata göre araç satıyorlar. Piyasada sıfır araç bulunmuyor zaten indirim yapılsa ne olacak? İkinci el araç satışları da şu anda gayet iyi. Otokent esnafı olarak satışlardan memnunuz. Buraya gelenler zaten kolay kolay boş dönmüyor. Ama vatandaşlar sıfır araba almak için gittikleri yerlerden 3 ay sonrasına tarih verildiği için elleri boş dönüyorlar. Alacakları fiyatların zam oranları değiştiği için de fiyatlar net belli olmuyor" açıklamasında bulundu.

"Şu an ikinci el araç almanın tam sırası"

Fiyatların daha aşağı çekilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Demir, ikinci el araç almak isteyen vatandaşların fiyatların düşmesini beklememeleri gerektiğini vurguladı. Demir, "Şu an ikinci el araç almanın tam sırası. Şu an zaten ikinci el fiyatları gayet normal. Pandemi döneminden daha düşük şu an fiyatlar. İkinci el fiyatların düşmesi şu an mümkün değil. Esnaflarımız zararına mal satmayacaktır. İkinci el almak isteyen vatandaşlarımıza da önerimiz, araçları Otokent'ten alsınlar. Aldıkları araçlarda bir sıkıntı söz konusu olduğunda yönetimsel açıdan karşılarında bir muhatap olacak. Başka türlü olası sıkıntılar söz konusu olabiliyor" dedi.

"Galerici, aracı daha düşük bir fiyata satmaz"

İzmir Gaziemir'de galericilik yapan esnaflardan Fahri Karlık, galerici esnafının yüksek fiyattan aldığı aracı daha düşük bir fiyata satmayacağını, bu yüzden de ÖTV düzenlemesinin ikinci el araç fiyatlarında değişiklik yapmayacağını söyledi. Karlık, "ÖTV indirimleri şu anda gündemde; ancak indirim 300 bin lira ve üzerindeki araçları kapsıyor. 300 bin liranın altında olan arabalarda bu indirimin olmayacağı biliniyor. Vatandaşlar bu indirimlerden dolayı ikinci el araçların fiyatlarında gerileme olacağını zannediyorlar. İkinci el araçların fiyatlarında bir gerileme olmayacaktır. İki gün önce bir müşterim geldi, araç için kendisiyle anlaşmıştık; ama bu ÖTV indirimleri konusu arkadaşımızın kafasını karıştırmış ve ikinci el araçların fiyatlarının düşeceğini zannederek aracı almaktan vazgeçti. Ben 15 senedir bu sektörün içerisindeyim, ikinci el araçlarda fiyatların düşmesi şu anda söz konusu değil. İkinci el araçlarda temiz bulabilmek zaten sıkıntı. Araç almak isteyen kişiler hiç beklemesinler ve ellerini çabuk tutsunlar. Fiyatların düşeceği algısı yanlış, galerici arkadaşlarımız aldıkları aracı daha düşük bir fiyata satmaz. Aldığı rakamın üstüne mutlaka makul bir kar oranı koyup satacak. İkinci el araç almak isteyenler gönül rahatlığıyla araçlarını alabilirler" diye konuştu.

"Esnafın elinde on binlerce stok var"

Otokent esnaflarından Mehmet Ali Fidez de esnafın elinde on binlerce stok olduğunu söyleyerek, fiyatların düşmeyeceğini vurguladı. Fidez, "ÖTV düzenlemesini detaylı okursak eğer, 180 bin lira ile 300 bin lira arası araçlarda uygulanacağını görüyoruz. Bu da yüzde 5 ila 16 arasına tekabül ediyor. Ortalama olarak 200 bin liralık bir araçta 5 bin lira gibi bir rakam söz konusu oluyor. Çok genel bir anlamda ikinci el piyasasında bir düşüş beklemiyoruz. Geçen seneden beri süren artış devam ediyor ikinci ellerde. Şu anda tavan yaptı ve fiyatlar burada stabil kaldı. Bundan sonra da düşmesi mümkün değil. Esnafların elinde on binlerce stok var. Fiyatlar düşmeyeceği için alacak kişiler hiç beklemesin. Çünkü her geçen gün araçların fiyatları artabiliyor" sözlerine yer verdi.