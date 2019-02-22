Ovacık jeotermalde aynı şirkete yeni ruhsat

İzmir'in Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi'nde, açılmak istenen 9 jeotermal kuyu ile ilgili ruhsat alan şirket, ruhsat süresinin dolmasının ardından yeni açılan ihaleye katılan olmayınca tekrar ruhsat aldı.

Çeşme'nin Ovacık Mahallesi'ndeki en verimli ovada açılmak istenen jeotermal kuyular ile ilgili ruhsat alan şirket, ruhsat süresinin 19 Haziran 2018 tarihinde dolması üzerine 4 Aralık 2018 tarihinde tekrar ihaleye çıkmış; ancak 9 kuyunun açılacağı parsellerle ilgili teklif gelmemişti. Teklif gelmemesi üzerine ihalesiz olarak müracaata açık hale gelen söz konusu parseller için aynı şirket tekrar müracaat ederek, valilikten tekrar ruhsat aldı.

Çeşme'de tepkilere, dava konusuna neden olan ve bilirkişi tarafından verilen raporda, tarım arazileri olması nedeniyle "ÇED gerekli değildir" kararının uygun olmadığı belirtilmişti. Bilirkişi raporuna mahkemenin de uyması sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verilen JES kuyuları ile ilgili sorun, yeniden ruhsatlarla tekrar gündeme geldi.

JES kuyuları ile ilgili davacı tarafın avukatlığını yapan Seher Gacar, aynı şirkete tekrar ruhsat verilmesi üzerine yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün idare mahkemesi kararına rağmen tekrar 'ÇED gerekli değildir' kararı vermesini beklemiyorum. Bu kez 'ÇED olumlu' kararı ile geleceklerdir. 'ÇED olumlu' kararına karşı da dava açılıp iptali mümkün. Sonuna kadar kararlılıkla gideceğiz kimsenin şüphesi olmasın" dedi.