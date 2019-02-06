Ovacık'ta jeotermale yargı "dur" dedi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Ovacık'ta açılmak istenen 9 jeotermal kuyuyla ilgili olarak İzmir 5. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Bir şirket tarafından Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi'nde sondaj yöntemiyle jeotermal kaynak arama amacıyla 9 adet sondaj kuyusu açılmak istenmesi tepkilere neden olmuş, çevredeki siteler ve vatandaşlar tarafından, "ÇED gerekli değildir" kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile dava açılmıştı.

Açılan davayla ilgili olarak mahkemece belirlenen bilirkişi heyeti, 11 Ekim tarihinde kuyuların açılmak istendiği arazide inceleme yaparak, hazırladığı raporu 31 Aralık tarihinde 5. İdare Mahkemesine teslim etmişti. Bilirkişi heyeti, hazırladığı raporda, kuyu açılması planlanan parsellerin tamamının tarımsal arazi niteliğinde olduğunu belirterek, "ÇED gerekli değildir" kararının uygun olmadığı kanaatinde olduğunu ifade etmişti. Bu raporun ardından İzmir 5. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Dava dosyasında yer alan belge, bilgi ve bilirkişi raporunu inceleyen mahkeme heyeti, "ÇED gerekli değildir" kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vardı. Mahkeme kararının sonuç bölümünde, "Dava konusu işlemin uygulanması halinde, çevresel açıdan telafisi imkansız zararlara sebebiyet verebileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden, 257 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yürütülmesinin durdurulmasına 30 Ocak 2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi" ifadelerine yer verildi.